„Kader hat deutlich an Qualität verloren“ Hans Meyers Ansichten über Favre, Hütter, Eberl – und seine Sorgen um Borussia

Was Eberls viel diskutierten Abschied aus Gladbach angeht, gibt Meyer interessante Einblicke in Eberls Gedankenwelt. „Max hat bei Borussia so viel Herzblut gelassen, dass es mir widerstrebt, seine Fehler, die er selbst zugibt, zu beurteilen. Max ist ein wenig an seinem eigenen Ehrgeiz gescheitert. Wenn man heute mit ihm spricht, ist er durchaus kritisch. Ihm jetzt aber zu unterstellen, dass alles gespielt war, ist nicht korrekt. Max hatte in Gladbach eine glänzende Zeit mit einem Abgang, über den er selbst sagt, dass einige Irritationen dabei waren“, sagte Meyer.