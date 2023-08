Bundesliga-Debüt Mit welchen Eigenschaften Sommer-Zugang Wöber Borussia hilft

Dass Maximilian Wöber schon einiges von der Fußballwelt gesehen hat, wird nicht erst mit Blick auf seinen Werdegang deutlich. Der 25-Jährige wirkt im Training und auf dem Platz nicht wie ein Neuankömmling, der gerade dabei ist, sich in seinem neuen Klub zurechtzufinden. Im Gegenteil: Der österreichische Nationalspieler dirigiert Borussias Abwehrreihe, gibt seinen Nebenleuten zahlreiche Anweisungen und geht voran, zu beobachten war das auch beim 4:4 beim Liga-Auftakt am vergangenen Wochenende in Augsburg.