„Das möchte ich genauso verkörpern“ Warum Wöber das „Gesamtpaket“ in Gladbach schätzt und was ihn geprägt hat

Interview | Mönchengladbach · Maximilian Wöber hat mit 25 Jahren schon in fünf Ländern gespielt. Der Österreicher spricht über einen Salzburg-Wechsel mit „Nebengeräuschen“, einen Austausch mit Daniel Farke und eine - vor allem mental - prägende Zeit bei Ajax. In Gladbach will Wöber nun vorangehen - wie einst Martin Stranzl.

21.09.2023, 22:24 Uhr

Maximilian Wöber ist für eine Saison von Leeds United ausgeliehen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Herr Wöber, Sie tragen die Rückennummer 39 schon ziemlich lange. Wie ist es dazu gekommen?