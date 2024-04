Gladbachs 3:1 in Wolfsburg Wöbers große Erleichterung – „Die Last, die von uns fällt, ist gigantisch“

Die Gefahr, die das Spiel in Wolfsburg barg, war den Borussen bewusst. „Die Last, die von uns fällt, ist gigantisch. Wir haben die Ergebnisse am Samstag im Bus gesehen und wussten, dass es ein Must-Win für uns war, sonst wären wir dahinten voll dabei gewesen“, sagte Wöber. Am Ende des Spiels saß er auf dem Hosenboden, „da hat alles zugemacht, was es gibt“, musste er er der harten Arbeit des Tages Tribut zollen.