Manager Max Eberl bleibt dabei : „Marco Rose ist der beste Trainer für Borussia“

Mönchengladbach Max Eberl hat sich am Sonntag bei „Sky 90“ und im „Doppelpass“ auf Sport1 noch einmal klar positioniert, was den scheidenden Trainer Marco Rose angeht. Auch zur Nachfolgersuche äußerte er sich.

Die 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 hat nichts an Max Eberls Überzeugung geändert, die Saison mit seinem scheidenden Trainer zu beenden. „Marco Rose ist der beste Trainer für Borussia Mönchengladbach. Ich zweifele nicht jetzt an Marco, weil wir zum ersten Mal eine Ergebniskrise haben. Wir bekommen das hin. Wir sind als Klub so stark, davon bin ich überzeugt. Ich lasse mich nicht von Emotionen leiten“, sagte Eberl am Sonntag bei „Sky 90 - Die Fußballdebatte“. Gleichlautend äußerte sich Borussias Sportdirektor danach im „Doppelpass“ bei Sport1.