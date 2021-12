Klarheit bei auslaufenden Verträgen : Eberl klärt auf, wie es bei Ginter und Zakaria gelaufen ist

Borussias Sportdirektor Max Eberl. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Jetzt herrscht Gewissheit bei Borussia Mönchengladbach: Wie der Klub mitteilte, verlässt neben Matthias Ginter auch Denis Zakaria spätestens im Sommer den Klub. Max Eberl klärte zudem auf, wie die Entscheidungen zustande kamen – und verkündete zudem eine Vertragsverlängerung.

Max Eberl hatte Klartext geredet vor Weihnachten. In einem vereinseigenen Interview hatte Borussias Sportdirektor betont: „Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass ich alles, was nichts mit Borussia und der Rückrunde zu tun hat, bis zum Ende dieses Jahres geklärt wissen möchte.“ Damit hatte Eberl vor allem Matthias Ginter und Denis Zakaria gemeint, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen. Zudem kündigte er an, dass der Verein selbst einige Entscheidungen fällen werde, um sauber und klar die Vorbereitung auf die Rückrunde aufzunehmen.

Ginter hatte daraufhin am Dienstagabend über Instagram mitgeteilt, dass er Borussia verlassen werde. Indes ist das nicht die einzige Neuigkeit, was Borussias Spieler mit auslaufenden Verträgen betrifft. Pünktlich zum Trainingsauftakt in die Vorbereitung zur Rückrunde gab Borussia weitere Entscheidungen bekannt. Und Max Eberl klärte auf, wie es mit Gladbach und Ginter letztlich abgelaufen war.

„Ich habe seine Agentur bereits vor Weihnachten kontaktiert und darüber informiert, dass wir spätestens ab Sommer ohne ihn planen“, wird Eberl auf Borussias Internetseite zitiert. Zudem habe Denis Zakaria dem Klub mitgeteilt, dass er Gladbach spätestens im Sommer nach fünf Jahren verlassen möchte. Bei beiden Leistungsträgern hatte sich die ungeklärte Zukunft zu einem Dauerthema entwickelt. „Wir wissen nun, mit wem wir für die nächste Saison planen können und mit wem nicht und unter welchen Vorzeichen wir in die Rückrunde gehen. Das war uns wichtig“, sagte Eberl, der auch eine Vertragsverlängerung zu verkünden hatte.

Foto: dpa/Tobias Schwarz 27 Bilder Borussia könnte diese Spieler im Sommer 2022 ablösefrei holen

Denn Jordan Beyer, dessen Kontrakt ebenfalls im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, setzte seine Unterschrift unter einen nun bis zum Jahr 2026 gültigen Vertrag. Damit bindet Eberl das Verteidiger-Talent langfristig in Gladbach. Zudem sei man in guten Gesprächen mit Patrick Herrmann, mit dem ebenfalls eine Verlängerung über 2022 hinaus angestrebt wird. Somit herrscht nun beim aktuellen Personal weitestgehend Klarheit. Nun geht es für Eberl unter anderem darum, ob er in der Wintertransferperiode den Kader noch etwas umbauen und ihm frisches Blut zufügen kann.