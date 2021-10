Gladbachs Manager : Für Eberl ist Scally "unser Spieler der Saison"

Mönchengladbach Bei seinem Besuch im Sport1-„Doppelpass“ lobte Borussias Manager Max Eberl Joe Scally, stellte noch mal klar, dass er mit Matthias Ginter und Denis Zakaria verlängern will und sprach über die Ziele und Möglichkeiten der Gladbacher.

Joe Scally ging in Wolfsburg unter. Denn als er sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und mit diesem 3:1 Borussias ersten Auswärtssieg der Saison fix gemacht hatte, war der junge Amerikaner die unterste Schicht des Jubelhaufens, zu dem sich nahezu die gesamte Gladbacher Mannschaft an der Seitenlinie stapelte.

Sonntag gab es für den 18-Jährigen ein ganz großes Lob von Manager Max Eberl bei seinem Besuch im Sport1-„Doppelpass“ am Sonntag. „Er ist seit Januar hier, hat sich an Deutschland gewöhnt und spielt seit sieben Spielen unfassbar gut. Steffen Korell und Mario Vossen, die bei uns für das Scouting verantwortlich sind, haben da großartige Arbeit gemacht. Gerade auf den Rechts- und Innenverteidiger-Positionen gibt es nicht so viele deutsche Talente. Joe kam, als er 18 wurde, und hat sich über die U23 akklimatisiert. In der Saisonvorbereitung hat er den Trainer mit Leistung überzeugt“, sagte Eberl.