Borussias Vertragsangebot liegt vor : Eberl könnte bei Ginter noch einen langen Atem benötigen

Mönchengladbach Max Eberl hat Einblicke in die Verhandlungen mit Matthias Ginter gegeben. Der Manager will den Innenverteidiger unbedingt bei Borussia Mönchengladbach halten. Dabei hat Eberl nicht alle Details verraten, jedoch angedeutet, welcher Punkt bei Ginter entscheidend sein könnte.

„Das Paket ist etwas größer, über das man spricht“, sagte Borussias Manager am Donnerstag zu den Vertragsverhandlungen mit Matthias Ginter . Da seien das Geld, der Arbeitsvertrag, die Laufzeit und die sportliche Perspektive – Aspekte und Argumente, die in den Gesprächen zwischen Eberl, Ginter und dessen Berateragentur eine Rolle spielen würden.

Über alle Details wollte Eberl trotz mehrmaligem Nachfragens – verständlicherweise – nicht plaudern. Auf eine Sache, die auf Ginters Entscheidung vielleicht sogar noch mehr Einfluss haben könnte als eine Gehaltserhöhung, ging Eberl aber ein. „Er ist deutscher Nationalspieler und 27 Jahre alt. Vielleicht sagt er, dass er in einer Phase seiner Karriere ist, wo er irgendwo doch noch mal die Chance haben möchte, was zu gewinnen“, sagte Eberl und unterstrich sofort, dass das nicht automatisch gegen Borussia sprechen müsse.

„Damit schließe ich nicht aus, dass er trotzdem bei uns bleibt. Mit uns kann er auch was gewinnen. Vielleicht ist die Deutsche Meisterschaft momentan weiter weg, aber es gibt andere Wettbewerbe, in denen wir auch eine Rolle spielen können“, sagte Eberl. Und trotzdem, das wird Eberl wissen, ist die Chance auf Titel bei anderen Klubs unter Umständen größer als am Niederrhein. Vielleicht, das ist eine reine Mutmaßung, ist das aber der Punkt, der in Ginters Gedanken um seine Zukunft eine große Rolle spielt und vielleicht ist es auch das Argument, dass Eberl mit keinem anderen aufwiegen könnte, wenn Ginter sich für einen Wechsel entscheiden würde.