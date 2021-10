Borussen auf Länderspielreise : Die Rückkehr für Ginter und ein positives Signal für Neuhaus

Mönchengladbach Borussias Innenverteidiger Matthias Ginter steht erstmals unter Bundestrainer Hansi Flick im Aufgebot des DFB. Neben ihm reisen auch Jonas Hofmann und Florian Neuhaus zum deutschen Team. Für Letzteren ein gutes Zeichen in einer schwierigen Phase.

Seitdem Florian Neuhaus im Sommer 2017 zur Borussia gewechselt ist, ging es für fast nur aufwärts: zunächst als Leihspieler ein Jahr in der Zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf, dann bei Borussia. Von den 108 seitdem möglichen Bundesligaspielen hat Neuhaus in genau 100 Partien mitgewirkt. Das spricht für große Beständigkeit. „Zum Glück waren es bei mir bislang immer nur kurze Phasen, in denen es nicht so gut lief“, sagte Neuhaus kürzlich im RP-Interview. Eine solche Delle erlebt der 24-Jähirge aktuell, beim 1:0 gegen Dortmund saß er 90 Minuten auf der Bank.