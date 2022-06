Marktwert-Update : Zwei Innenverteidiger büßen mehrere Millionen ein

Mönchengladbach Das aktuelle Marktwert-Update des Portals „transfermarkt.de“ weist für Borussias Kader ein Minus von 16,1 Millionen im Vergleich zur letzten Bestandsaufnahme auf. Nur fünf Borussen konnten ihren Marktwert steigern, ein Dutzend Spieler verlor an Wert – allen voran zwei Innenverteidiger.

Die beiden enttäuschenden Spielzeiten mit Mittelfeldplatzierungen und zuletzt sogar einigen Abstiegssorgen macht sich auch in den aktuellen Marktwerten der Gladbacher Profis bemerkbar. Das Portal „transfermarkt.de“ hat am Donnerstagmittag ein Marktwert-Update der geschätzten Werte für die Bundesligaklubs veröffentlicht. Und Borussia hat dabei deutlich an Wert verloren.