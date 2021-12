Borussias Innenverteidiger : Ginter soll ein Vertragsangebot von Inter vorliegen

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) Infos Reaktionen auf Ginters Abschied von Borussia

Mönchengladbach/Mailand Ab dem 1. Januar darf Matthias Ginter auch ohne Borussias Zustimmung mit potenziellen neuen Arbeitgebern verhandeln. Das nachhaltigste Interesse am Innenverteidiger scheint Inter Mailand zu signalisieren.

Für Wortspielfreunde wäre es eine Wonne, wenn Matthias Ginter zu Inter Mailand wechseln würde. „Ginter Mailand“ hätte Hochkonjunktur. Allem Anschein nach ist der italienische Meister derzeit auch die heißeste Option für den Nationalspieler, der Borussia Mönchengladbach spätestens im Sommer 2022 verlassen wird.

„Zwischen Inter und Deutschland ist der magische Faden nie gerissen“, schreibt die „Gazzetta dello Sport“ und erinnert an Lothar Matthäus, der wie Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Klinsmann und Andreas Brehme für die „Nerazzurri“ auflief. Inter soll Ginter einen Vierjahresvertrag anbieten mit bis zu vier Millionen Euro Jahresgehalt – netto.

In Mailand stehen aktuell drei Top-Innenverteidiger unter Vertrag: Milan Skriniar, Alessandro Bastoni und Stefan de Vrij. Geschätzter Marktwert laut „transfermarkt.de“: 170 Millionen Euro. Doch bei de Vrij stocken die Verhandlungen über eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrages, sein Ex-Trainer Antonio Conte soll ihn für Tottenham Hotspur ins Auge gefasst haben. Auch Skriniars Kontrakt endet in anderthalb Jahren. Will Inter die Situation verhindern, wie Borussia sie bei Ginter erlebte, heißt es also bis zum Sommer: Verlängern oder wechseln.

Gladbachs Manager Max Eberl hatte das Angebot an Ginter vor einigen Tagen zurückgezogen, wie er am Mittwoch mitteilte. „Ich habe seine Agentur bereits vor Weihnachten kontaktiert und darüber informiert, dass wir spätestens ab Sommer ohne ihn planen“, so der 48-Jährige. Ginter wird von derselben Agentur betreut wie Hakan Calhanoglu – der im vergangenen Sommer ablösefrei vom AC Milan zu Inter wechselte.

