„Spüre null Komma null Vertrauen“ Friedrich frustriert von seiner Situation bei Borussia

Bei Wolf kam mehr Spielzeit zusammen als beim Kollegen nach dem Jahreswechsel. Im ersten Saisonteil hatte er sich schwer an der Schulter verletzt, nach seiner Rückkehr stand er sogar dreimal in der Startelf, bereitete ein Tor vor und schoss eines selbst – um zuletzt wieder in der zweiten Reihe zu verschwinden. Als nun ein Platz im Angriff vakant war, weil Florian Neuhaus auf die Sechs zurückmusste und Jonas Hofmann nicht von Beginn an spielte, bekam Nathan Ngoumou den Vorzug.