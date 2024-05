Borussias Verteidiger Friedrichs Hoch kommt zur rechten Zeit

Was dann in der kommenden Saison passiert, wie der Trainer mit ihm plant und welchen Fußball dieser dann spielen lassen will – diese Fragen müssen auch für Friedrich derzeit hintenanstehen. Der Verteidiger hat noch einen Vertrag bis Sommer 2026, trotz des positiven Ist-Zustands dürfte er aber insgesamt nicht zufrieden sein mit seinem Standing. Zunächst allerdings gilt alleine, den letzten Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen, indem das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag gewonnen wird.