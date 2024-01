Borussias Verteidiger Friedrich sendet auf dem Spielfeld das richtige Signal

In der 78. Minute gegen den VfB Stuttgart wagte Marvin Friedrich den Vorstoß bis in den gegnerischen Strafraum – und hätte sich beinahe für seinen Mut belohnt. Nathan Ngoumou spielte den Ball flach von der rechten Seite ins Zentrum, wo Gladbachs Innenverteidiger aber zu lange brauchte, um den Pass zu verarbeiten und zum Abschluss zu kommen – so wurde sein Schuss abgeblockt. Doch es ist auch nicht die Hauptaufgabe Friedrichs, vorne für Torgefahr zu sorgen, vielmehr soll er die gegnerischen Stürmer in Schach halten. Und das gelang über weite Strecken beim 3:1-Sieg gegen den VfB sehr gut.