Borussias Innenverteidiger Seoane eröffnet Friedrich eine neue Chance

In den vergangenen zehn Tagen war viel die Rede von Gerardo Seoanes Personal- und Systementscheidungen, die ihren Teil dazu beitrugen, dass Borussia beim VfL Wolfsburg 3:1 gewann. Und auch beim 1:2 gegen Dortmund vergangenen Samstag war zu sehen, dass die Gladbacher in der Defensive abgesehen von den beiden Gegentoren wenig zuließen. Ko Itakuras Versetzung auf die Doppelsechs sowie das tiefere Verteidigen in einer Fünferkette hatten bis auf wenige Szenen die gewünschte Wirkung, während vorne der Seitenwechsel von Franck Honorat und Nathan Ngoumou zumindest in Wolfsburg ein erfolgreicher Schachzug war.