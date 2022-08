Borussias Innenverteidiger : Friedrich kann es Koné auf Schalke nachmachen

Mönchengladbach Am vergangenen Samstag gehörte Manu Koné nach längerer Verletzungspause gegen Hoffenheim gleich wieder der Startformation an. Nun hofft Innenverteidiger Marvin Friedrich auf sein Comeback – bei seinem Ex-Klub FC Schalke 04. Bei dem möchte er zudem am Samstag eine Premiere feiern.

Es sind Tage des Wiedersehens für Marvin Friedrich. Vergangenen Samstag plauderte Borussias Innenverteidiger nach dem Spiel gegen Hoffenheim lange mit Grischa Prömel, mit dem er zuletzt noch bei Union Berlin zusammengespielt hatte. Und nun fährt er mit Borussia am Samstag zum FC Schalke 04, bei dem er ausgebildet worden ist und für den er 2014 sein Bundesligadebüt feierte – bei einem 1:4 gegen Borussia. „Ich bin fünf Jahre lang bei Schalke ausgebildet worden, das ist natürlich ein besonderes Spiel für mich“, sagt Friedrich. Während er vergangenen Samstag nach Verletzungspause noch Zuschauer war, will er nun in Gelsenkirchen wieder auf dem Rasen stehen.

„Ich fühle mich gut und bin wieder topfit“, sagt der 26-Jährige, den ein Muskelfaserriss in der Vorbereitung ausgebremst hatte. „Das war schon ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Eine solche Muskelverletzung habe ich eigentlich fast nie. Aber ich muss das Beste draus machen und mich im Training jetzt wieder anbieten“, sagt Friedrich. Laut seines Trainers Daniel Farke ist ihm das gelungen.

„Marvin hat eine gute Trainingswoche hinter sich, ich bin sehr froh, dass er wieder dabei ist. Er war exzellent in der Vorbereitung und ist von Woche zu Woche stärker geworden. Leider ist er dann in einer entscheidenden Phase für drei Wochen ausgefallen und hat auch einige Testspiele verpasst“, sagt Farke über seinen Abwehrspieler, der nun aber erstmals wieder eine Option für den Spieltagskader ist – und womöglich auch direkt für die Startelf.

Gegen Hoffenheim hatte Farke überrascht, indem er Manu Koné nach langer Verletzungspause und nur ganz wenigen Trainingseinheiten mit der Mannschaft direkt in die Anfangsformation befördert hatte. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es nun bei Friedrich ebenso läuft.

„Bei Muskelverletzungen muss man immer etwas aufpassen, wie der Körper auf die Belastung reagiert. Marvin hatte vergangene Saison darunter zu leiden, dass er wegen vieler kleiner Verletzungen nie in seinen Rhythmus gefunden hat. Deswegen war es wichtig, ihn vorsichtig wieder heranzuführen. Doch wenn ein Spieler wieder voll mittrainiert, ist er auch ein Thema für die Startelf“, sagt Farke.