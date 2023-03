Früher gemeinsam erfolgreich Der Blick von innen und außen – wie Kramer und Stranzl Borussia bewerten

Stranzl ist inzwischen jenseits der aktiven Zeit, 2016 beendete er unter Tränen seine Karriere. Derzeit ist er, das sagte er am Rande seiner Rückkehr für das Gladbacher Legendenspiel im Dezember, noch in der Findungsphase, was seine Zukunft angeht. Viele Fans würden Stranzl längst gern in Amt und Würden sehen. Sowohl als es um einen neuen Trainer ging, aber auch als es um die Nachfolge von Manager Max Eberl ging, wurde sein Name diskutiert. „Man hat aber seine Planung. Und aktuell steht die Familie im Vordergrund, das weiß auch der Verein. Wir sind aber im Austausch“, sagte Stranzl.