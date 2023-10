Neue Zahlen Reitz und Cvancara sind Borussias Marktwert-Gewinner

Dass Borussia von ihren Spielern ein „Commitment“ gefordert hat, war vermutlich das Schlagwort des Sommers. Weit oben in der Rangliste tauchte auch der Anspruch „Werte schaffen“ auf – wie sehr der Kader an Wert verloren hatte binnen kurzer Zeit, war an den Zahlen bei „transfermarkt.de“ abzulesen. Die sind zwar geschätzt und nicht immer akkurat, einen Trend geben sie aber stets wieder. Und der konnte Gladbach in den vergangenen beiden Jahren gar nicht gefallen.