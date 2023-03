Borussia-Training am Mittwoch Farke begrüßt einen Torwart-Rückkehrer und Thuram

Für Trainer Daniel Farke ist es „keine ideale Situation“, dass die ohnehin seltsame Torwart-Saison bei Borussia Mönchengladbach in dieser Woche ihr nächstes Kapitel schreibt. Fünf Keeper hat der Trainer eingesetzt in Pflichtspielen, von denen zwei nicht mehr da sind: Moritz Nicolas wurde an Roda Kerkrade verliehen, Yann Sommer an den FC Bayern verkauft. Zwei sind weiterhin angeschlagen: Jonas Omlin hat eine Zerrung, Jan Olschowsky erholt sich von einer Daumenverletzung sowie einer Magen-Darm-Erkrankung. Am Mittwoch kehrte immerhin Tobias Sippel zurück, der einen Pferdekuss abgekommen hatte.