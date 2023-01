„Komplexe Leistung“ gegen Bielefeld Was Farke bei Borussias 4:0 gefallen hat – und was er zu Thurams Zukunft sagt

Thuram durfte in der zweiten Halbzeit ran, zuvor hatte Nathan Ngoumou in vorderster Spitze agiert und mit dem 1:0 in der 28. Minute den ersten Treffer des Tages geschossen. Nach einer Ecke von Patrick Herrmann konnte Stefan Lainers Kopfball zunächst auf der Linie geklärt werden, Ngoumou stand goldrichtig und staubte ab – die verdiente Führung für die Farke-Elf, die sich in den Minuten zuvor nach leichten Startschwierigkeiten ein immer größer werdendes Übergewicht erspielt hatte.