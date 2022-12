Wie die Borussia-Profis feierten „Joe - Allein zu Haus“ und Weihnachten im Kino

Etwas mehr Glück hatten die WM-Fahrer, die noch nicht zurück im Training sind. Marcus Thuram verbrachte die Feiertage in New York und wurde in knallgrünen Schuhen in der ersten Reihe bei einem Basketballspiel abgelichtet. Dass der offizielle Account der NBA das Bild verbreitete, zeugte davon, dass der Franzose durch die WM an Bekanntheit dazugewonnen haben dürfte. Binnen einem Jahr hat sich die Zahl seiner Follower fast verdoppelt. Trainiert hat der Franzose individuell auch schon wieder, noch ist unklar, wann Thuram aus dem Urlaub zurückkehrt.