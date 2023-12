Fragezeichen bei Cvancara Seoane hat für Borussias Mittelfeld gegen Bremen wieder eine Option mehr

Dahinter hat Seoane bei der Besetzung der Achterpositionen im Vergleich zum 1:3 beim 1. FC Union Berlin wieder eine Option mehr: Denn Manu Koné steht wieder zur Verfügung, nachdem eher am vergangenen Wochenende mit muskulären Problemen hatte passen müssen. Doch in den vergangenen Tagen konnte er das Mannschaftstraining wieder komplett mitmachen. „Das Spiel in Berlin kam für ihn ein, zwei Tage zu früh. Wir mussten diese Entscheidung treffen, da uns Manus Gesundheit sehr wichtig ist. Er hat schon am Sonntag Lauftraining machen können und am Montag individuell trainiert“, berichtete Seoane.