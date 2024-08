Vertrag bis 2029 Koné wechselt zur AS Rom – 20 Millionen Euro plus Boni für Gladbach

Mönchengladbach · Der AC Mailand oder die AS Rom – das waren die Optionen für den Verkauf von Manu Koné. Am Ende wurde es die Roma. Das bestätigte Borussia Mönchengladbach am Freitag. Koné gehört nun zu den Top-Vier-Transfers der Gladbacher.

30.08.2024 , 23:34 Uhr