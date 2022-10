Vor Wolfsburg : Borussia startet ohne zwei Köln-Besieger in die Trainingswoche

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 24 Bilder So schnell sind die Gladbach-Profis

Mönchengladbach Drei Tage nach dem 5:2-Derbysieg hat Borussia Mönchengladbach am Mittwoch die Vorbereitung auf den VfL Wolfsburg aufgenommen. Neben Christoph Kramer fehlte Daniel Farke ein weiterer Mittelfeldspieler, Joe Scally musste zudem kürzer treten. Was Gladbachs Trainer zur Personalsituation sagt.

Rund 200 Zuschauer hatten sich am späten Mittwochnachmittag am Borussia-Park versammelt. Geduldig warteten sie auf ihre Derbysieger und applaudierten, als Daniel Farke mit seiner Mannschaft etwa 15 Minuten später als angekündigt auf dem Trainingsplatz erschien. Dank der Herbstferien und der Fußballcamps, die der Verein regelmäßig in der schulfreien Zeit veranstaltet, waren vor allem zahlreiche junge Borussia-Fans unter den Zuschauern.

Die warteten allerdings vergeblich auf Christoph Kramer und Manu Koné, die beim ersten Training der Woche nicht mit der Mannschaft nach draußen kamen. Bei Kramer ist es ohnehin ein Wettlauf gegen die Zeit, der Mittelfeldspieler war beim 5:2-Sieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag bereits zu Beginn des Spiels umgeknickt und hatte sich dabei eine Einblutung in der Kapsel und eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks zugezogen, dann aber noch bis zur 78. Minute durchgehalten.

„Hinter ihm steht das größte Fragezeichen. Eine kleine Chance, ihn einsatzfähig zu bekommen, besteht vielleicht schon noch, da versuchen wir auch alles“, sagte Farke. Auch mit Koné kann Farke noch nicht sicher planen. Im Gegensatz zu Kramer erschien der Franzose allerdings doch noch auf dem Platz, um eine individuelle Einheit zu absolvieren.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 38 Bilder Die besten Sprüche von Gladbachs Christoph Kramer

Im Derby hatte er einen Tritt in die Wade abbekommen. „Das Hämatom kommt so langsam raus, hinter ihm steht noch ein kleines Fragezeichen. Aber ich denke, es besteht eine ganz gute Chance, dass er am Samstag spielen kann“, so Farke.

In Abwesenheit der Langzeitverletzten Ko Itakura, Florian Neuhaus (beide Knieverletzung) und Hannes Wolf (Schulter-OP) hatte Farke am Mittwoch noch 19 Feldspieler zu Verfügung. Die Trainingsgruppe setzte sich mit Ausnahme Kramers und Koné aus den Spielern zusammen, die gegen Köln im Kader waren. Hinzu kamen die Youngsters Conor Noß, Torben Müsel und Oscar Fraulo.

Joe Scally ließ das Abschlussspiel aus und drehte einige Laufrunden – eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Farke versicherte. „Er hat im Derby Krämpfe bekommen, die Muskulatur ist ein bisschen überdehnt. Er wurde behandelt und hat dann etwas reduziert trainiert“, sagte Farke. Mit dem Training zeigte er sich zufrieden. „Nach einem freien Tag dauert es manchmal, etwas hochzufahren. Aber die Intensität war da und ich habe das Gefühl, dass die Jungs nach dem Derbysieg fokussiert sind.“