Gladbach-Profi fällt Lyon-Fans auf Konés Gold-Mission mit Frankreich nimmt Fahrt auf

Koné kam in Toulon, wo sein Gladbacher Teamkollege Franck Honorat groß geworden ist, 62 Minuten zum Einsatz, beim Stand von 5:0 war Feierabend. Zwar wird der Mittelfeldspieler die gesamte Vorbereitung bei Borussia verpassen (wieder einmal), doch winkt ihm in den nächsten Wochen so viel Spielzeit, dass diese Bühne wirklich zum Treiber der Gladbacher Verkaufsbemühungen werden könnte. Am 17. Juli testet Frankreichs U23 noch gegen Japan, am 24. Juli geht gegen die USA in Marseille das olympische Turnier los.