1:1 gegen Japan Konés Olympia-Generalprobe und ein Zeichen auf dem Transfermarkt

Gladbachs Mittelfeldspieler Manu Koné stand erstmals in der Olympia-Vorbereitung 90 Minuten lang auf dem Platz und war in einem 4-3-3 als zentraler Mittelfeldspieler vor der Abwehr unterwegs. Erneut überstand Koné die Partie verletzungsfrei – ein Fakt, der beim 23-Jährigen einen besonderen Nachrichtenwert hat, nachdem er sich in den vergangenen Jahren im Sommer stets eine Verletzung – teils im Nationaltrikot – zugezogen hatte.