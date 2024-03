Vier Tage bis zum Freiburg-Spiel Koné bereitet Borussia Sorgen, Itakura ist krank

Tomas Cvancara gelang es am Mittwoch häufiger, sich durchzusetzen. Bei der zweiten Einheit in dieser Woche duellierten sich die Borussen bei einer Übung im Eins-gegen-Eins, Cvancara kam meist an seinen Gegenspielern vorbei und war dabei sogar mal als Verteidiger gefragt – mit einer Grätsche gewann er den Ball gegen Franck Honorat.