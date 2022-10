Tore nach dem gleichen Muster : Ein Bremer Taktik-Kniff hat Borussia überfordert

Mönchengladbach Mit einer einstudierten Variante ist Werder Bremen in der Anfangsphase des 5:1 gegen Gladbach zweimal zum Erfolg gekommen. Die Borussen ärgerten sich im Anschluss über ihre taktischen Defizite – obwohl sie darauf vorbereitet gewesen waren.

Auch wenn Borussia Mönchengladbach sich am Samstag nach dem 0:3-Rückstand bei Werder Bremen um Schadensbegrenzung bemühte und Offensivspieler Jonas Hofmann nach der Partie seinen Ehrgeiz betonte, selbst große Rückstände noch aufholen zu wollen: Das Spiel im Weserstadion war im Grunde nach einer Viertelstunde entschieden.

13 Minuten und fünf Abschlüsse genügten den Bremern für drei Treffer. Das gelang auch, weil die Borussen sich nicht an die taktischen Vorgaben hielten, die Trainer Daniel Farke ihnen aufgetragen hatte. Im Mittelpunkt: Julian Weigl und Manu Koné, die vor allem auf die Vorstöße von Österreichs Neu-Nationalspieler Romano Schmid achten sollten, der in einem 3-5-2-System in der Zentrale vor den beiden etwas defensiver ausgerichteten Christian Groß und Ilia Gruev auflief.