Im guten wie im schlechten Sinne Einen Kolo Muani hatte Borussia noch nicht

Jannik Vestergaard ist ein spezieller Spieler in der Historie von Borussia Mönchengladbach: Als einziger Profi neben Breel Embolo hat er einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet und bei seinem Verkauf auch wieder eingebracht, in seinem Fall sogar mit einem dicken Plus. Und er ist einer der wenigen Topspieler der Neuzeit, die lediglich zwei Jahre im Verein blieben.