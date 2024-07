Gold-Mission startet Gladbachs Koné illustriert seinen Olympia-Traum mit einem Comic

Man sieht ihn darin Einkäufe aus der Shopping-Mall von Villeneuve-la-Garenne schleppen, im Fußballkäfig zocken, in der Schule sitzen, dann in der Bahn zum Training am Abend und noch später gähnend bei den Hausaufgaben am Schreibtisch. Mit 13 Jahren ruft die französische Nachwuchsakademie Clairefontaine an, Koné tanzt beschwingt, zwei Jahre später holt ihn der FC Toulouse, der Teenager zieht nach Südfrankreich, wo er bestens vorbereitet wird auf die Profikarriere.