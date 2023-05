„Nicht egal, wie trainiert wird“ Gladbach muss offensiv improvisieren gegen Dortmund

Sein Vertreter Marvin Friedrich half mit, die Null zu halten. „Ich bin froh, dass Marvin ein wirklich gutes letztes Spiel abgeliefert hat“, sagte Farke. Dennoch würde es verwundern, wenn in Dortmund nicht Elvedi und Itakura im Abwehrzentrum auflaufen würden. Zumal Friedrich und Itakura in einem Pflichtspiel erst wenige Minuten Seite an Seite in der Viererkette verteidigt haben.