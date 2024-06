Borussias Franzose Konés Olympia-Chance weckt bittere Erinnerungen an frühere Sommer

Manu Koné darf weiter von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in seinem Heimatland träumen. Borussias Mittelfeldspieler ist zumindest für den vorläufigen Kader der französischen U23-Auswahl nominiert, die in Paris das olympische Fußballturnier bestreiten wird. Koné ist einer von fünf Bundesligaspielern, die dem 25-köpfigen Aufgebot angehören, dazu zählen außerdem Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Enzo Millot (VfB Stuttgart) und Mathys Tel (Bayern München).