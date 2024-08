Borusse bei Olympia Konés Goldtraum lebt – trotzdem muss er sich ärgern

Die Borussen werden also noch eine weitere Woche auf ihren Mittelfeldspieler verzichten müssen. Denn Frankreich wird mindestens das Spiel um Bronze am kommenden Donnerstag bestreiten. Das Finale steigt am Freitag um 18 Uhr. Somit ist klar, dass Koné wie in den Vorjahren fast die komplette Sommer-Vorbereitung in Gladbach verpasst.