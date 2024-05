Startelf-Rückkehr des Franzosen Was Seoane von Koné erwartet – und eine steile Transfer-These

Gerardo Seoane hatte eine Idee, und die hatte auch mit Manu Koné zu tun. Der Franzose hatte zuletzt vier Spiele verletzt gefehlt wegen eines Muskelfaserrisses, hatte dann gegen Union Berlin sein Kurzzeit-Comeback gefeiert und nun sah ihn Borussias Trainer bereit für die Startelf, erstmals seit dem Derby gegen den 1. FC Köln am 9. März (3:3). Er setzte dabei auf Energie und Dynamik – mit Rocco Reitz bildete Koné die Doppelacht im 3-3-2-2-System in Bremen. So sollte das starke Mittelfeld von Werder in Schach gehalten werden und nach vorn aktiver gespielt werden als zuletzt.