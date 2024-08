Koné wäre bereit, Elvedi ist fraglich So geht Borussia den Auftakt in Aue an

Auch im DFB-Pokal, wenn die Favoritenrolle eindeutig vergeben ist, wird nichts dem Zufall überlassen. Deshalb dürfen sich die Profis von Borussia Mönchengladbach in dieser Woche schon mal mit dem Ball vertraut machen, mit dem am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) in der ersten Runde bei Erzgebirge Aue gespielt wird. In der 3. Liga kommt der EM-Ball zum Einsatz, und ein Mann, der ihn bereits länger kennt, fehlte auch im Training am Donnerstag: Nico Elvedi. „Er ist fraglich für das Wochenende wegen einer leichten Fußverletzung“, sagte Gerardo Seoane, der zwei seiner Innenverteidiger höchstwahrscheinlich aus dem Trio Ko Itakura, Marvin Friedrich und Fabio Chiarodia rekrutieren muss.