Klare Unterlegenheit beim Tabellenletzten Ein Borusse wurde in Berlin im zentralen Mittelfeld schmerzlich vermisst

Union Berlin war auch darauf vorbereitet. Borussia wollte es mit der Freistoß-Variante versuchen, die in Freiburg erfolgreich gewesen war. Damals spielte Franck Honorat kurz auf Julian Weigl dessen Chip im Strafraum Luca Netz fand, Jordan vollendete schließlich per Kopf. Doch in Berlin blieb Weigls Chip bereits am ersten Berliner hängen – aus der Szene entwickelte sich ein Konter, den Weigl mit all seinem Frust nur mit einem harten Foul zu stoppen wusste.