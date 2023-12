Transferfenster öffnet am 1. Januar Gerüchte um Gladbachs Koné – Stieß Leipzig den ersten Domino-Stein um?

Das Winter-Transferfenster geht offiziell am 1. Januar 2024 auf. Doch das Spiel ist bereits eröffnet. RB Leipzig hat den Transfer des nordmazedonischen Mittelfeldspielers Eljif Elmas bekannt gegeben, er wechselt für 25 Millionen Euro von der SSC Neapel zu den Sachsen. Was bedeutet: In Neapel wird ein Platz im zentralen Mittelfeld frei für einen, der gern aus der Tiefe nach vorn strebt. Wie Manu Koné, der Gladbacher. Dass Neapel Interesse haben soll, wird gemeldet von „L’Équipe“ in Frankreich.