Gladbachs Manager : Wie Virkus bei ter Stegen einst grünes Licht gab

Roland Virkus beim Talk mit Michael Palumbo. Foto: RP/Jannik Sorgatz

Mönchengladbach Borussia-Manager Roland Virkus war bei einem Fußball-Talk in Mönchengladbach ein nahbarer Plauder-Gast. Er hat nach wie viel übrig für den Amateur-Fußball und gab einige Anekdoten zum Besten, unter anderem rund um das Debüt des heutigen Barcelona-Torwarts Marc-André ter Stegen bei Borussia. Was er aber nicht verriet.

Roland Virkus plauderte aus dem Nähkästchen. 2011, als ein gewisser Marc-André ter Stegen, heute Torwart des FC Barcelona, vor seinem Bundesliga-Debüt bei Borussia stand, fand sich deren damaliger Cheftrainer in seinem Büro ein, Virkus war noch Nachwuchsdirektor. „Herr Virkus“, sagte Lucien Favre, „glauben Sie, ter Stegen kann spielen?“ Virkus war sich sicher, gab natürlich grünes Licht und so begann mit dem 5:1 im Debüt-Spiel gegen den 1. FC Köln die große Karriere des Torwarts aus dem eigenen Nachwuchs. Der wird im Übrigen am Freitagabend im Stadion sein, wenn die Borussen die Namenscousine aus Dortmund empfangen. In Spanien ist schon Spielpause und vor dem Trip zur WM in Katar gönnt sich der gebürtige Mönchengladbacher ter Stegen einen kurzen Heimaturlaub, wie er selbst in den sozialen Netzwerken wissen ließ.

Es war eine von vielen Anekdoten, die Virkus, 55, beim Fußball-Talk mit Moderator Michael Palumbo in der Brauerei Jöris in Gladbach erzählte. Er bekam den Spagat hin zwischen der großen Bühne Bundesliga, auf der er als Gladbachs Manager unterwegs ist, und dem Amateurfußball, aus dem er kommt und für den er weiterhin ein Herz hat.

Zum zweiten Mal fand das Plauder-Format dort statt, dieses Mal war der Rahmen die Eröffnung des Weihnachtsdorfes im Restaurant-Hof. Es ging um Virkus, den Sportdirektor Borussias, aber auch um den Menschen Virkus, der früh den Vater verlor. Und, das wurde deutlich, durch und durch Fußballer ist. Ob früher als Linksfuß beim Rheydter SV und bei der SpVgg Odenkirchen 05/07, als Trainer oder nun als Funktionär. Unter anderem maß er sich in seiner aktiven Zeit auch mit Palumbo, der für den 1. FC Mönchengladbach aktiv war.

„Meine fußballerische Karriere war überschaubar, ich war halt Amateurfußballer. Aber es hat mir enorm viel Spaß gemacht, weil ich die Gemeinschaft brauchte“, gab Virkus zu. Und auch, dass er sowohl als Spieler als auch später als Trainer emotional unterwegs war auf dem Platz. Virkus steht dazu. „Da steht so ein Schreihals an der Linie, der scheint nicht so schlecht zu sein“, sagte Virkus selbstreflektierend über die Zeit, als ihn Gerd Schommen und Hartmut Vogts für Borussia „scouteten“. Viele Jahre war er Jugendtrainer, dann Nachwuchsdirektor und jetzt, wie zuvor in der Jugend als Nachfolger Max Eberls, Manager der Borussen.

Als solcher hat er den Amateurfußball in Gladbach weiter im Blick. Es ist ein Schulterschluss, der ihm wichtig ist. Beim Talk traf er viele Bekannte, unter anderem war Jürgen Ketelaer da, der Vater des Ex-Borussen Marcel. Dessen Bruder Marco löste Virkus einst ab als bei seinem ersten Trainerjob in Gladbach, „das war nicht leicht“, gab er zu. Auch Guido Peltzer war da. Der hatte Virkus 2019 gebeten, ihn als A-Jugendtrainer des TuS Wickrath zu vertreten bei der Stadtmeisterschaft. Virkus holte sich das „Okay“ von seinem Chef Eberl ein, versprach, um Aufsehen zu vermeiden, keinen Titel zu holen, stand dann aber mit dem TuS-Team, zu dem auch sein Sohn Moritz gehörte, im Finale und besiegte da den FC mit 5:2.

Inzwischen hat er selbst das Manager-Büro bezogen. „Irgendwann saß ich bei Rolf Königs im Büro und konnte mich nicht mehr wehren. Ich habe nicht sofort zugesagt, Borussia ist ein großer Klub, vielleicht einer der fünf größten in Deutschland. Wenn du den führen kannst als sportlicher Leiter, ist das ein Brett und eine Umstellung“, berichtete Virkus von seiner Beförderung nach Eberls Abgang. Und erzählte, dass es nicht nur wohlgemeinte Kommentare gab in den sozialen Netzwerken.

Dass er dort als „Don Rollo“ gefeiert wird, gehört allerdings zu den netten Episoden aus der Sparte. „Erstmal war es nach der ganzen Kritik, die über die sozialen Netzwerke kam, eine schöne Geschichte. Problematisch wurde es, als meine Kinder eines Morgens runterkamen und sagten: ‚Da sitzt er, der Don’.“ In Momenten wie diesem zeigte Virkus, dass er durchaus die unterhaltsame Schiene beherrscht.