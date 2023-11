Gladbach-Manager Virkus hadert mit 2:4 „Dortmund darf das Spiel nicht gewinnen“

Am Ende stand die elfte Niederlage in Folge in Dortmund, doch solch eine war noch nicht dabei gewesen. Geführt hatte Gladbach seit 2014 zwar mal im früheren Westfalenstadion, nicht aber mit zwei Toren. Keine zwei Minuten nach dem 2:0 durch Manu Koné griffen die Gäste erneut an, die Stimmung befand sich an einem gefährlichen Kipppunkt für den BVB, kurz vor einer Stimmung, die sich erstmals explizit gegen Trainer Edin Terzic hätte richten können. Dann passte Rocco Reitz zu Koné, der verlor den Ball nach einem harten Zweikampf, und im direkten Gegenzug gelang Dortmund der Anschlusstreffer. Der mögliche Kipppunkt wurde tatsächlich einer – für Gladbach in diesem Spiel.