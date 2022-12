Resümee des Borussia-Managers Was Roland Virkus freut, was ihn ärgert, was er fordert

Zwei Personalien sind für Roland Virkus in der bisherigen Saison sehr erfreulich, doch es gab für ihn auch ein großes Ärgernis. Das hat Borussias Manager nun in einem Interview auf der Vereinsseite des Bundesligisten mitgeteilt. Was die Sommerzugänge Ko Itakura, der für fünf Millionen Euro von Manchester City kam, und Julian Weigl, der von Benfica Lissabon ausgeliehen wurde, angeht, ist Virkus sehr zufrieden. „Das sind bereits jetzt Erfolgsstorys“, findet er. „Julian Weigl passt hervorragend in unser Spiel. Er steht für klaren Ballbesitz und macht wenig Fehler. Jule ist aber auch in der Balleroberung clever. Er ist auch für die Struktur der Mannschaft wichtig. Bei Ko Itakura ist es unheimlich schade, dass er sich verletzt hat. Ich glaube, mit ihm hätten wir noch mehr defensive Stabilität gehabt in der Hinrunde. Er steht für Disziplin, Fleiß und Wille.“