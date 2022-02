Neuer Sportdirektor : Warum die Wahl bei Borussia auf Roland Virkus fiel

Mönchengladbach Ab sofort steht Roland Virkus, bislang im Jugendbereich tätig, bei Borussia Mönchengladbach im Rampenlicht. Es sei ihm wichtig, eigene Ideen einzubringen, sagte der neue Manager am Dienstag. Präsident Rolf Königs erläuterte, warum der Verein letztlich doch keinen externen Eberl-Nachfolger präsentierte.

Am vergangenen Samstag hatte Roland Virkus noch seinen angestammten Platz auf der Bank der Regionalliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach eingenommen. Was die Öffentlichkeit und die allermeisten seiner Sitznachbarn da nicht wussten: Es sollte in Velbert beim 4:1 der U23 gegen den KFC Uerdingen das Abschiedsspiel des Gladbacher Nachwuchsdirektors werden. Denn am Dienstagnachmittag saß Virkus im Presseraum des Borussia-Parks auf dem Stuhl, auf dem Manager Max Eberl vor knapp drei Wochen hochemotional seinen Rücktritt verkündet hatte. Virkus wird, wie schon 2008, Eberls Nachfolger. Damals stieg er auf zum Leiter des Jugendbereichs, jetzt hat er einen Vertrag als Geschäftsführer Sport bis 2025 unterschrieben.