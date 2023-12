Borussias Manager blickt zurück Virkus über die Derby-Folgen, den Mut von Trainer Seoane und seine Meldung des Jahres

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbachs Sportvorstand Roland Virkus blickte im Vereins-TV auf die bisherige Saison zurück. Was er nach dem Derby befürchtete, was ihn an Trainer Gerardo Seoane gefällt und was für ihn die schönste Meldung des Jahres war.

23.12.2023 , 16:13 Uhr