Letzte Wochen bei Borussia Doucouré ist noch einmal zurück auf dem Trainingsplatz

Der Fakt, dass Mamadou Doucouré im Mai seinen 26. Geburtstag feiert, zeigt, wie lange sein Wechsel von Paris Saint-Germain an den Niederrhein mittlerweile zurückliegt. Damals war er gerade volljährig geworden. Wenn Doucouré nach dem Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer auf die Zeit zurückblickt, wird er acht Jahre Borusse gewesen sein. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass der Innenverteidiger in Gladbach vom Teenager, den Ibrahima Traoré zu Beginn an die Hand nahm, zu einem erwachsenen Mann gereift ist. Der Sprung vom Jugendspieler zum etablierten Profi blieb ihm verwehrt.