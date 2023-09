Borussias Pechvogel Mamadou Doucouré - Chronologie seiner Verletzungs-Geschichte

In seinem letzten Spiel für PSG im Mai 2016 hat Doucouré allerdings einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten. Mitten in der Reha erleidet der Innenverteidiger den ersten Rückschlag. Im Oktober 2016 gibt Borussia bekannt, dass Doucouré erst in der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder einsteigen werde.