Eine selten positive Woche Woran Borussia jetzt unbedingt anknüpfen muss

Analyse | Mönchengladbach · Erst Julian Weigls Unterschrift, dann der Heimsieg gegen den VfL Bochum - angesichts der Schwierigkeiten in dieser Saison ist das für Gladbachs Verhältnisse schon ein Flow guter Nachrichten. Doch in der Woche steckte noch mehr, was Borussia zwingend fortsetzen muss.

08.05.2023, 06:22 Uhr

Die Borussen haben für den Rest der Saison ein Ziel formuliert: Sie wollen trotz aller Schwierigkeiten noch eine positive Grundlage schaffen für die kommende Spielzeit. Rund um das 2:0 gegen den VfL Bochum, mit dem alle theoretischen Abstiegsszenarien weggewischt wurden, gab es gute Ansätze, die vorbildlich sein können für die letzten drei Wochen dieser Spielzeit. Hier geht es zur Bilderstrecke: Borussia - Bochum: die Fohlen in der Einzelkritik