Borussias Relegations-Retter Würde de Camargo sein „komisches Tor“ noch mal hinbekommen?

„Ein Urknall“ sei dieses Tor gewesen, Kostenpflichtiger Inhalt schrieb unsere Redaktion über de Camargos Einschuss in der dritten Minute der Nachspielzeit nach dem weiten Einwurf des Norwegers Havard Nordtveit, das Tor war für Borussia die Zündung eines Raketenstarts in eine schöne neue Zeit. In der ist der zehnte Platz der vergangenen Saison das Schlimmste, was passiert ist. Bis dahin war Rang zehn, den Gladbach unter Horst Köppel 2006 errang, das Beste, was Borussia im neuen Stadion passiert war.