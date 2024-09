Vor allem eins sprach für Borussia Stöger anders als Marmoush – Gladbach statt Eintracht

Vermutlich trafen all die Argumente, die Marmoush – nachvollziehbarerweise – wohl an den Main statt an den Niederrhein lockten, nun auch bei Kevin Stöger zu, dem nächsten Profi, der dem Vernehmen nach auch von der Eintracht umworben war. Schon 2020, als der Österreicher noch für Fortuna Düsseldorf spielte, war er dort im Gespräch, als Spielmacher, wie jetzt. Vor vier Jahren wurde es aber nichts mit der Zusammenarbeit, so war es auch jetzt. Damals landete er nach kurzer Vereinslosigkeit in Mainz, nun ging Stöger trotz der Frankfurter Europa-League-Teilnahme und den von „Bild“ gemeldeten deutlich höheren Verdienstmöglichkeiten zu Gladbach.