Kein Spiel seit dem 28. März Herthas Ullrich könnte Borussias erster Zugang werden

Am 28. März hat sich Lukas Ullrich, ohne es zu wissen, in eine sehr lange Sommerpause verabschiedet. Dass er mit der deutschen U19 die Europameisterschaft im Juli verpassen würde, stand bereits fest, als Ullrich beim 3:0 gegen Slowenien vom Elfmeterpunkt zum 2:0 traf. Dem Kapitän der Auswahl bleibt aber nicht nur die Teilnahme an einem wichtigen Turnier verwehrt, seit jenem Tag hat er gar kein Spiel mehr absolviert.