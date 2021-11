Gladbacher in Länderspiel-Einsätzen : Netz bleiben die Glücksmomente seiner Schweizer Teamkollegen verwehrt

Schweizer Glücksmoment: Italiens Jorginho verschießt in der 90. Minute einen Elfmeter. Foto: AP/Gregorio Borgia

Mönchengladbach Während der 18-Jährige Luca Netz mit der deutschen U21 einen rabenschwarzen Tag erwischte, holten Yann Sommer und Denis Zakaria in Italien einen wichtigen Punkt in der WM-Qualifikation. Gerade Gladbachs Torwart stand dabei mal wieder im Mittelpunkt.

Yann Sommer hat ganz offensichtlich einen Lauf, wenn es um Elfmeter gegen die Schweizer Nationalmannschaft geht. Im vorigen Jahr hielt Borussias Keeper in einem Spiel gegen Spanien gleich zwei Versuche des Real-Stars Sergio Ramos, bei der Europameisterschaft im Sommer brachte er durch eine Parade im Elfmeterschießen gegen Frankreich Kylian Mbappé ins Viertelfinale, und im Hinspiel der WM-Qualifikation gegen Italien, das 0:0 endete, parierte er gegen den Elfmeter-Spezialisten Jorginho. Dieser trat am Freitagabend im Rückspiel in Rom erneut gegen Sommer an – und schoss den Ball in der 90. Minute über das Tor.

Sommer, der sich diesmal nicht zu strecken brauchte, riss die Arme nach oben und schrie seine Freude heraus. Denn durch das 1:1 im Spitzenspiel der Quali-Gruppe C hat die Schweiz weiterhin die Chance auf die direkte WM-Qualifikation. Die Entscheidung fällt nun im Fernduell der punktgleichen Teams am Montag, die Schweiz spielt dann daheim gegen Bulgarien. Fast hätte sich die Schweiz in der Nachspielzeit gegen Italien noch die perfekte Ausgangslage für das Finale verschafft, als Sommers Vereinskollege Denis Zakaria zu einem beherzten Solo ansetzte, nach Ballverlust noch einen Fehler des Italien-Keepers Gianluigi Donnarumma erzwang, Andi Zeqiri den Abpraller aber nicht im verwaisten Tor unterbringen konnte.

Zakaria und Sommer hatten schon in der ersten Halbzeit ihre Szenen, gemeinsam entschärften sie nach dem frühen Schweizer Führungstreffer gefährliche Abschlüsse der Gastgeber, einmal hielt Sommer aus kurzer Distanz stark gegen Nicolo Barella. Beim Ausgleich durch Giovanni di Lorenzo sah der Stammtorwart der „Nati“ allerdings schlecht aus, als er sich bei einer Freistoßflanke verschätzte und den Ball verfehlte. Eine gute Stunde später war das kein großes Thema mehr, erneut war Jorginho aus elf Metern gegen die Schweiz gescheitert, auch wenn Sommer diesmal nicht eingreifen musste.

Ein solcher Glücksmoment blieb Sommers Teamkollege Luca Netz mit der deutschen U21 verwehrt. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen erwischte er mit der DFB-Auswahl einen rabenschwarzen Tag und verlor 0:4. Der 18-Jährige spielte dabei eine gute Stunde auf der linken Defensivseite und machte eine überwiegend unauffällige Partie – und war dann doch an einigen wegweisenden Szenen des Spiels beteiligt.

So fälschte Netz in der fünften Minute einen Steilpass derart unglücklich ab, dass er zur perfekten Vorlage für den enteilenden polnischen Stürmer Adrian Benedyczak wurde. Es war der Auftakt einer Anfangsphase, die das deutsche Team total verschlief – nach 20 Minuten lag das DFB-Team schon 0:3 hinten und war nach einer Roten Karte in Unterzahl. Netz hätte kurz vor der Pause auf 1:3 verkürzen können, doch den Abpraller eines Pfostenschusses setzte er mit seinem schwächeren rechten Fuß weit über das Tor. Und direkt nach der Pause ging Netz nach einem beherzten Vorstoß im Strafraum zu Boden, dem Schiedsrichter war der Kontakt aber zu wenig für einen Elfmeter – was eine harte Entscheidung gegen das deutsche Team war.