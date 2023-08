Borussias Personal Seoanes Netz-Frage - das sind die Optionen hinten links

Dass auch „ein Team, das das Potenzial hat, ganz oben mitzuspielen“, Schwächen hat, liegt indes in der Natur der Sache, „jedes Team gibt etwas her“. Es ist an ihm, sich bis Samstag zu überlegen, welchen elf Herren er zutraut, den Schlüssel zu finden, den ersten Sieg gegen Bayer seit November 2019 (damals 2:1 in der BayArena) zu bewerkstelligen. Zum Beispiel mit längeren Ballbesitzphasen als beim 4:4 in Augsburg, „die haben wir da verpasst“, gab der Coach zu.